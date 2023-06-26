В Москве, Московской и Воронежской областях снят режим контртеррористической операции

Начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года, пишет Медуза.

Действовавшие на территории Московского региона временные ограничения отменены, сообщает спецслужба.

В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом КТО, сообщил мэр города Сергей Собянин, поблагодарив москвичей „за спокойствие и понимание“.

Выпускные для школьников, которые должны были пройти 24 июня, состоятся 1 июля, добавил он. При этом выпускного в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) не будет и 1 июля. Мероприятие отменено, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКД.

Режим контртеррористической операции был введен в Москве, Московской и Воронежской областях утром 24 июня после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж. Подразделения ЧВК Вагнера направились из Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Их путь проходил, в том числе, через Воронежскую область. В рамках режима КТО в Москве и Московской области были отменены все массовые мероприятия, а понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем. После того, как Пригожин объявил, что подразделения ЧВК разворачиваются и „уходят в полевые лагеря“, власти Москвы отменять нерабочий день не стали.

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