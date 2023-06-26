За рубежом
26.06.2023, 10:04

Ростовский путч. Каковы реальные результаты марша Евгения Пригожина на Москву

 
Лев Кадик
ФОТО: STRINGER | AFP/Scanpix

„Твердыня единства осталась неколебимой“. Этими словами заканчивается удивительная подводка, с которой начал вечером 24 июня свою еженедельную пропагандистскую программу на российском телевидении Дмитрий Киселев. Один из ведущих путинских пропагандистов попытался убедить своих зрителей, что Владимир Путин поступил правильно, заключив сделку с Евгением Пригожиным при посредничестве белорусского диктатора Лукашенко.

На самом деле никакой „твердыни единства“ больше не существует. Поход Евгения Пригожина на Москву продемонстрировал примерно то же самое, что и вторжение русских добровольцев Белгородскую область, только в гораздо большем масштабе: бессилие Путина.

Путинская система быстро отреагировала на вторжение вагнеровцев. Уже в ночь на субботу въезды в Ростов были блокированы, штаб Южного военного округа (ЮВО), откуда осуществляется командование всеми оккупационными силами в Украине, взяли под охрану. В центр Москвы выдвинулись военные, въезды в город блокировала полиция, был введен режим контртеррористической операции. Бойцов полицейских спецподразделений подняли по тревоге.

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