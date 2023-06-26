МНЕНИЕ | Ростовский путч. Каковы реальные результаты марша Евгения Пригожина на Москву

На самом деле никакой „твердыни единства“ больше не существует. Поход Евгения Пригожина на Москву продемонстрировал примерно то же самое, что и вторжение русских добровольцев в Белгородскую область, только в гораздо большем масштабе: бессилие Путина.

Путинская система быстро отреагировала на вторжение вагнеровцев. Уже в ночь на субботу въезды в Ростов были блокированы, штаб Южного военного округа (ЮВО), откуда осуществляется командование всеми оккупационными силами в Украине, взяли под охрану. В центр Москвы выдвинулись военные, въезды в город блокировала полиция, был введен режим контртеррористической операции. Бойцов полицейских спецподразделений подняли по тревоге.