26.06.2023, 10:04
МНЕНИЕ | Ростовский путч. Каковы реальные результаты марша Евгения Пригожина на Москву
ФОТО: | AFP/Scanpix
„Твердыня единства осталась неколебимой“. Этими словами заканчивается удивительная подводка, с которой начал вечером 24 июня свою еженедельную пропагандистскую программу на российском телевидении Дмитрий Киселев. Один из ведущих путинских пропагандистов попытался убедить своих зрителей, что Владимир Путин поступил правильно, заключив сделку с Евгением Пригожиным при посредничестве белорусского диктатора Лукашенко.