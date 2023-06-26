Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть

Рост числа наркозависимых лишь частично объясняется общим ростом численности населения Земли, пишут эксперты. Другим важнейшим фактором они называют бум синтетических наркотиков, которые, благодаря своему „дешевому, легкому и быстрому производству“ радикально изменили многие нелегальные рынки. Авторы доклада приводят пример фентанила - в 2021 году незаконный выпуск этого опиоидного анальгетика имел отношение к большинству из примерно 90 тысяч смертей от передозировок, связанных с опиоидами, в Северной Америке, пишет DW.com.

В докладе говорится, что самой уязвимой группой остается молодежь. В Африке 70 процентов людей, проходящих лечение от наркозависимости, моложе 35 лет. При этом во всем мире такое лечение получает лишь 20 процентов людей, которые в нем нуждаются, указывает УНП ООН.

Талибы, война в Украине и наркотрафик

Эксперты всемирной организации особо выделяют признаки сокращения производства опиума - сырья для производства героина - в Афганистане под властью радикального исламистского движения „Талибан“. Однако при этом в докладе говорится, что Афганистан является крупным источником метамфетамина - доминирующего в мире нелегально производимого синтетического наркотика.

УНП ООН также касается в документе темы войны в Украине. По словам специалистов, она нарушила традиционные маршруты контрабанды кокаина и героина. В то же время имеются „признаки того, что конфликт может привести к расширению производства и незаконного оборота синтетических наркотиков, учитывая существующие ноу-хау и крупные рынки синтетических наркотиков, развивающиеся в регионе“, подчеркивают авторы доклада.

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