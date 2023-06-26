ЧП и криминал
26.06.2023, 10:50

ФОТО и ВИДЕО | В ДТП на шоссе Таллинн — Нарва тяжело пострадала пожилая женщина-водитель

 
Место ДТП
Место ДТП
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Delfi Meedia

В ночь на понедельник на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП, в котором пострадала 65-летняя женщина.

Сообщение о том, что на 20-м километре шоссе Таллинн — Нарва (волость Йыэляхтме, Харьюмаа) в кювете находится фургон, поступило в полицию в четверть третьего.

По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, вылетела с трассы и получила травмы. Пострадавшую доставили с места происшествия в больницу, где выяснят, была ли она трезвая или нет.

Других пассажиров в автомобиле не было.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии