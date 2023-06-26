26.06.2023, 10:50
ФОТО и ВИДЕО | В ДТП на шоссе Таллинн — Нарва тяжело пострадала пожилая женщина-водитель(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на понедельник на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП, в котором пострадала 65-летняя женщина.
Сообщение о том, что на 20-м километре шоссе Таллинн — Нарва (волость Йыэляхтме, Харьюмаа) в кювете находится фургон, поступило в полицию в четверть третьего.
По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, вылетела с трассы и получила травмы. Пострадавшую доставили с места происшествия в больницу, где выяснят, была ли она трезвая или нет.
Других пассажиров в автомобиле не было.
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