Управа Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатный парковый концерт

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Airi & Party – это группа с разнообразным музыкальным репертуаром. Солистка группы - Айри Випулкумар Кансар.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте ( www.tallinn.ee/ru/lasnamäe ) и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.

„Районная управа впервые проведёт мероприятие такого формата в этом красивом зеленом месте, и мы очень ждем от жителей Асундузе отзывов о мероприятии“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.