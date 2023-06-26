Управа Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатный парковый концерт
В четверг, 29 июня, в 18 часов управа таллиннского района Ласнамяэ проведёт бесплатный концерт в парке Асундузе ( Асундузе, 7h). Для зрителей выступит группа Airi & Party.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.
Airi & Party – это группа с разнообразным музыкальным репертуаром. Солистка группы - Айри Випулкумар Кансар.
Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.
„Районная управа впервые проведёт мероприятие такого формата в этом красивом зеленом месте, и мы очень ждем от жителей Асундузе отзывов о мероприятии“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
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