СВОДКА ЗА СУТКИ |128 пьяных водителей и одна смерть

В 2:45 в Ласнамяэ на ул. Арбу 2 в Таллинне поступило сообщение о происшествии, когда 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший электросамокатом, не справился с управлением и упал. Мужчина доставлен в больницу.

В 11:11 в кювете с левой стороны 9-го километра дороги Варсту-Тагаколга в деревне Тагаколга Рыугеского края Выруского уезда был обнаружен автомобиль Peugeot 107. Судя по следам на месте, автомобиль попал в боковой занос, в результате чего его отбросило в кювет и он перевернулся на крышу. 40-летний мужчина, управлявший автомобилем, скончался на месте.

В 23:47 на перекрестке улиц Меривялья и Раннику в Таллинне поступило сообщение о происшествии, где 58-летний мужчина, проигнорировавший требования дорожного знака „уступи дорогу“, врезался на джипе Range Rover в мотоцикл Yamaha YZF600R, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Водитель мотоцикла и пассажирка, 26-летняя женщина, доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

128 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения были отстранены от управления транспортным средством. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

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