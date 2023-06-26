Исторический момент: женская сборная Эстонии по волейболу стала победителем Серебряной лиги

Эстония проиграла первую партию матча 31:33, выиграла вторую 25:11, проиграла третью 13:25, а затем выиграла четвертую 25:12. В решающей партии эстонские волейболистки выиграли со счетом 15:12. Керту Лаак принесла Эстонии решающее очко.

Эстония и Австрия ранее играли в одной группе, где встречались дважды. Эстония выиграла дома 3:0, а Австрия выиграла у себя дома 3:0.

Как победительницы Серебряной лиги волейболистки сборной Эстонии заработали призовой фонд в размере 50 000 евро. Кроме того, обеспечили себе выход в Золотую лигу на следующий сезон.

В субботнем полуфинале Эстония обыграла Португалию со счетом 3:1. Во втором полуфинале Австрия обыграла Черногорию со счетом 3:1.

Эстония ранее играла в финальной части Серебряной лиги один раз - в 2018 году, когда впервые участвовала в турнире. Тогда они уступили Австрии 1:3 в полуфинале и Албании 0:3 в матче за бронзу. Таким образом, женская сборная завоевала первую в своей истории медаль на крупных международных турнирах.

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