Cтроительство трамвайной ветки в Старый порт изменит c понедельника организацию движения в районе Котла культуры
Строительство трамвайных путей в Старый порт вызовет с понедельника новые изменения в организации дорожного движения в районе Котла культуры до середины сентября: с 26 июня закроется перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.
Схему движения в связи с закрытием перекрестка смотрите здесь.
В ходе работ в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья пройдет замена подземных коммуникаций, необходимая в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт.
Во время закрытия этого участка движение будет реорганизовано, в работе общественного транспорта это не вызовет дополнительных изменений. Участникам движения рекомендуется на время строительных работ избегать передвижения на автомобиле в центре города.
Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также съемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.