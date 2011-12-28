Новости Эстонии
25.06.2023, 21:33

Cтроительство трамвайной ветки в Старый порт изменит c понедельника организацию движения в районе Котла культуры

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Строительство трамвайных путей в Старый порт вызовет с понедельника новые изменения в организации дорожного движения в районе Котла культуры до середины сентября: с 26 июня закроется перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.

Схему движения в связи с закрытием перекрестка смотрите здесь.

В ходе работ в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья пройдет замена подземных коммуникаций, необходимая в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт.

Во время закрытия этого участка движение будет реорганизовано, в работе общественного транспорта это не вызовет дополнительных изменений. Участникам движения рекомендуется на время строительных работ избегать передвижения на автомобиле в центре города.

Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также съемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.


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