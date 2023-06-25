ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (487-й день) | В Луганске и Донецке прогремели мощные взрывы

Украинские войска, восстановив позиции, в последние несколько дней вновь проводят крупные наступательные операции по трем основным направлениям на юго-востоке Украины, сообщается в ежедневном пресс-релизе Минобороны Великобритании. Указывается, что ВСУ, стремясь прорвать глубокую и тщательно подготовленную оборону россиян, используют опыт первых двух недель контрнаступления и постепенно добиваются стабильного тактического успеха на основных направлениях.

Жители временно оккупированной Херсонской области с российскими паспортами переезжают в аннексированный Крым, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ утром 25 июня. „На временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборационистов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым. Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя“, - говорится в сообщении.

В Воронеже ликвидирован крупный пожар на нефтебазе, сообщили в региональном управлении МЧС России. По официальным данным, в результате возгорания никто не пострадал, однако был уничтожен резервуар с авиационным керосином объемом 5 тысяч тонн.

По словам Билецкого, при этом был разгромлен и „фактически прекратил существование как организованная военная сила“ третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

На Бахмутском направлении ВСУ „полностью зачистили“ от войск РФ западный берег канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщил утром в воскресенье Андрей Билецкий, командующий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, силами первого механизированного батальона которой проводилась операция.

За минувшие сутки российские войска совершили 24 обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила ночью военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 204 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Белопольской общине повреждены 4 жилых дома, а в Великописаревской общине - 6 частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС и гараж.

За истекшие сутки армия РФ 4 раза обстреляла Никопольщину, сообщил ночью глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, город Никополь был дважды обстрелян из ствольной артиллерии, при этом были повреждены 6 частных жилых домов и 10 других построек, погиб 71-летний мужчина. Кроме того, дважды была обстреляна Покровская община, где обошлось без жертв, добавил Лукашук.

Британская военная разведка также указывает, что российские вооруженные силы предприняли значительные усилия для подготовки наступательных действий под Кременной в Луганской области. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что российское высшее командование требует атаковать украинские позиции при любой возможности. Отмечается, что российские военные добились определенных успехов, однако прорвать оборону им не удалось.

Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Киеву увеличилось до пяти. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, под завалами многоэтажного жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки сбитой ракеты, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. По его словам, операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, спасатели все еще работают в поврежденном доме.

Мятеж ЧВК „Вагнер“ в России, по мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, „красноречиво объясняет“, почему Киев „не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией„. „А с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? - написал он в Twitter. - Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове“.

Чеченский спецназ „Ахмат“ возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины. Об этом сообщает ЧГТРК „Грозный“ со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. „Ахмат“ был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа „Группы Вагнера“.

В Луганске, а вскоре после этого и в Донецке прогремели мощные взрывы, сообщают местные паблики. На опубликованных местными жителями фотографиях из Луганска виден поднимающийся столб дыма.