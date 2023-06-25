ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (487-й день) | В Луганске и Донецке прогремели мощные взрывы
Подводим итоги 487-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За истекшие сутки армия РФ 4 раза обстреляла Никопольщину, сообщил ночью глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, город Никополь был дважды обстрелян из ствольной артиллерии, при этом были повреждены 6 частных жилых домов и 10 других построек, погиб 71-летний мужчина. Кроме того, дважды была обстреляна Покровская община, где обошлось без жертв, добавил Лукашук.
За минувшие сутки российские войска совершили 24 обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила ночью военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 204 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Белопольской общине повреждены 4 жилых дома, а в Великописаревской общине - 6 частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС и гараж.
На Бахмутском направлении ВСУ „полностью зачистили“ от войск РФ западный берег канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщил утром в воскресенье Андрей Билецкий, командующий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, силами первого механизированного батальона которой проводилась операция.
По словам Билецкого, при этом был разгромлен и „фактически прекратил существование как организованная военная сила“ третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.
В Воронеже ликвидирован крупный пожар на нефтебазе, сообщили в региональном управлении МЧС России. По официальным данным, в результате возгорания никто не пострадал, однако был уничтожен резервуар с авиационным керосином объемом 5 тысяч тонн.
Жители временно оккупированной Херсонской области с российскими паспортами переезжают в аннексированный Крым, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ утром 25 июня. „На временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборационистов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым. Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя“, - говорится в сообщении.
Украинские войска, восстановив позиции, в последние несколько дней вновь проводят крупные наступательные операции по трем основным направлениям на юго-востоке Украины, сообщается в ежедневном пресс-релизе Минобороны Великобритании. Указывается, что ВСУ, стремясь прорвать глубокую и тщательно подготовленную оборону россиян, используют опыт первых двух недель контрнаступления и постепенно добиваются стабильного тактического успеха на основных направлениях.
Британская военная разведка также указывает, что российские вооруженные силы предприняли значительные усилия для подготовки наступательных действий под Кременной в Луганской области. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что российское высшее командование требует атаковать украинские позиции при любой возможности. Отмечается, что российские военные добились определенных успехов, однако прорвать оборону им не удалось.
Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Киеву увеличилось до пяти. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, под завалами многоэтажного жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки сбитой ракеты, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. По его словам, операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, спасатели все еще работают в поврежденном доме.
Мятеж ЧВК „Вагнер“ в России, по мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, „красноречиво объясняет“, почему Киев „не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией„. „А с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? - написал он в Twitter. - Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове“.
Чеченский спецназ „Ахмат“ возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины. Об этом сообщает ЧГТРК „Грозный“ со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. „Ахмат“ был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа „Группы Вагнера“.
В Луганске, а вскоре после этого и в Донецке прогремели мощные взрывы, сообщают местные паблики. На опубликованных местными жителями фотографиях из Луганска виден поднимающийся столб дыма.
По данным Telegram-канала „Типичный Донецк“, в результате попадания по парковке возле бизнес-центра „Акула“ погиб один человек. Назначенный российскими властями „глава“ Донецка Алексей Кулемзин позднее подтвердил информацию об одном погибшем. По его словам, в результате обстрела Киевского района города имеются и раненые.
К 25 июня река Днепр после затопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, вернулась в Херсоне в пределы русла, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По данным ведомства, уровень воды на отметке „Херсон“ составляет 0,33 метра по Балтийской системе высот.
Ведомство указывает, что суммарный спад воды со времени катастрофы составил 5,35 метра, а за последние сутки уровень снизился на 4 сантиметра.
„Продолжается обмеление акватории в нацпарке „Великий Луг“. Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье „Семь маяков“, - заявляет украинское министерство. По его данным, архипелаг Большие и Малые Кучугуры, где находится орнитологический заказник, полностью осушен.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил распространенную ранее информацию о том, что в оккупированном Россией Бердянске убиты два подростка. „Двое ребят 2006 года рождения, Тигран Оганисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами. Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о „ликвидации“ ребят“, - написал омбудсмен в Telegram.
Накануне вечером представитель оккупационной „администрации“ Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске „в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов“ были „блокированы и уничтожены двое боевиков“, которые, по его утверждению, открыли огонь из автоматов.
Генштаб Украина рассказал вечером о более чем 20 боестолкновениях за последние сутки на трех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском и Марьинском.
Украинская сторона утверждает, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть через границу Украины в Сумскую область, но безуспешно.
Минометные и артиллерийские обстрелы были зафиксированы в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Российская сторона это никак не комментировала.
2023 год станет переломным в войне с Россией, заявил в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны Украины Алексей Резников. „Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным“, - сказал он. По мнению политика, Украина должна победить в войне. Резников также заявил, что украинская армия ведет контрнаступление. Нынешнюю его фазу он назвал „подготовительной операцией“, признав, что РФ построила „очень сильные оборонительные линии“.
Посольство Украины в Израиле сегодня выступило с критикой израильского руководства, которое, по мнению Киева, прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете, при этом активно налаживая отношения с Россией.
„Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине“, — говорится в заявлении посольства.