В крупнейшем в Швеции парке развлечений произошла авария: один человек погиб, среди пострадавших есть дети

Популярный аттракцион разогнался до 90 км/ч и частично сошел с рельсов. На месте трагедии погибла 35-летняя женщина, еще 7 человек, среди которых есть дети, пострадали и были доставлены в больницу.

В парк прибыли кареты скорой помощи, пожарные машины и санитарный самолет.

35-летняя женщина погибла после того, как вагон, в котором находились 14 человек, сошел с рельсов. Три человека получили серьезные ранения, а трое детей были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Телерадиокомпания SVT уточнила, что всего в аварии в парке развлечений пострадали 14 человек. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы.

Сообщается, что после инцидента парк был закрыт, а полиция начала расследование и опрашивает свидетелей несчастного случая.

По предварительным выводам, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток. Также отмечается, что правоохранители перекрыли на прилегающих к парку улицах движение, чтобы бригады скорой помощи могли поскорее прибыть к месту несчастного случая.