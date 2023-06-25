ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Редактор белорусского сайта: Лукашенко был нужен, чтобы предложить Пригожину какой-то вариант выхода из России. Народ Беларуси в ужасе

– Какова роль Лукашенко в этой истории? Это были переговоры Путина и Лукашенко, а потом Лукашенко с Пригожиным? Почему именно он вдруг начал „разруливать“ ситуацию?

– Во-первых, я бы не стала доверять пресс-службе Александра Лукашенко. Это не самый надежный источник информации. После сообщения, что Лукашенко все решил, появилась информация, которая пролила свет на это. Лукашенко был только одним из участников переговоров. И далеко не самым главным. Потому что никаких гарантий белорусский диктатор, который сам еле удерживает свой режим и существует только благодаря Кремлю, дать не может. Я верю информации, что на переговорах участвовал губернатор Тульской области, близкий друг Путина, бывший его телохранитель, Алексей Дюмин, а также бывший глава ФСБ – Николай Патрушев. Вероятно, что основные переговоры вели они. Лукашенко был нужен, чтобы предложить Пригожину какой-то вариант выхода из России. И во-вторых, надо понимать, что его об этих гарантиях попросил Путин.