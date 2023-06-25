ТАБЛИЦА | Полиция подвела итоги праздников: в ДТП погибли трое, зафиксировано 136 случаев семейного насилия

Оперативный дежурныЙ Департамента полиции и погранохраны Эстонии Таго Трей отметил, что в целом праздники прошли в Эстонии спокойно. „Чего нельзя сказать о ситуации в дорожном движении. В предпраздничный день 22 июня в Рапла погиб 19-летний непристегнутый ремнем безопасности водитель, которого на большой скорости вынесло с трассы. Трагедия произошла и 24 июня, когда под машину попал 3-летний ребенок. Сегодня пришло сообщение о погибшем водителе в Вырумаа“, - перечислил недавние ДТП с трагическими последствиями сотрудник полиции.

Полиция получила 23 и 24 июня вызовов больше обычного, но нарушений общественного порядка, которые повлекли бы тяжкие последствия, зарегистрировано не было. Всего в эти дни полиция отреагировала на 2020 вызовов. Случаев семейного насилия было зафиксировано 136.

К примеру, в одном случае в волости Тапа (Ляэне-Вирумаа) полицию вызвали на конфликт между спутниками жизни. Они не пришли к согласию по поводу ухода с праздника, и мужчина несколько раз ударил свою подругу. „Мужчина был задержан, его праздник закончился в отделении полиции“, - сказал Трей.

За праздничные дни полиция проверила на трезвость 23 000 водителей, из которых 103 находились в состоянии алкогольного опьянения.

„Были и люди, которые в пьяном виде садились на самокаты и их поездки заканчивались падением. Сегодня ночью в Ласнамяэ 43-летний нетрезвый мужчина при поездке на самокате потерял равновесие, упал и сломал руку. Его доставили в больницу. Вчера упала с самоката и получила травму выпившая перед этим 50-летняя женщина“, - привел примеры представитель полиции.