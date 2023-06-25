Глава СНБ Украины заявил о находящейся в тени группе переговорщиков от России
Группа будущих переговорщиков с Киевом от Москвы существует, в процессе может принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
„Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко“, — написал он. Других подробностей глава СНБО не привел.
Такое заявление Данилов сделал, комментируя действия ЧВК „Вагнер“ и ее главы Евгения Пригожина,
Как напоминает РБК, в июне и российская, и украинская стороны отмечали, что условий для начала переговоров между ними нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Москва не видит даже „хлипкого фундамента“ для этого, Украина не выражает готовности вести диалог из-за позиции Запада. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что для старта урегулирования российские войска должны „убраться с чужой территории“. Москва неоднократно исключала вывод войск.