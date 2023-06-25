Задержаны 11 иностранцев, незаконно перешедших эстонско-российскую границу

Восемь взрослых (шесть мужчин и две женщины) и трое детей были обнаружены в воскресенье в приграничной зоне около пяти часов утра. Медики скорой помощи оказали задержанным первую помощь, сейчас в отношении них проводятся процессуальные действия.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк сообщил, что пограничники обнаружили пересечение людьми временной контрольной линии и задержали их.

„В ходе дополнительной проверки других нарушителей или следов нарушения найдено не было“, - добавил Вирк.

Все обстоятельства, в том числе то, как нарушители попали в приграничную зону, по какой причине направились в Эстонию и какова была их истинная цель, выясняется.

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