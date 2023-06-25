Политолог Екатерина Шульман: Россия – „хрупкое государство“(6)
В интервью Би-би-си политолог Екатерина Шульман прокомментировала события последних двух суток, связанные с „маршем“ Евгения Пригожина и ЧВК „Вагнер“.
Насколько произошедшее неожиданно?
– У многих зрителей и комментаторов вчерашние события вызвали недоумение. Это чувство недоумения наследуется из предыдущей политической эпохи. А в новую эпоху, в которую мы въехали, надо перестать недоумевать по поводу таких вещей.
Мы привыкли к иной степени государственной функциональности, чем та, с которой нам предстоит жизнь в будущем. В странах с устойчивыми политическими режимами такие вещи действительно никогда не происходят. Но существуют такие военно-политические, в которых подобное случается буквально раз в неделю. Мы просто к такому не привыкли. Но боюсь, что, может быть, придется привыкать.
Режимы, оказавшиеся в таком положении, обычно характеризуют термином „хрупкое государство“. Боюсь, что надо привыкать переставать удивляться.
За власть никто не вышел..
– Когда у нас были еще митинги в Российской Федерации, то много было любителей высчитывать, какой процент населения того или иного города вышел на протестную акцию. И дальше из этого любили делать вывод, что людям на самом деле политика не интересна.
В ходе вчерашних событий на улицах было много любопытных. Но они всегда есть. И в 1993 году выходили поглазеть, и в 3023 выйдут. На мой взгляд, тут гораздо важнее обратить внимание на реакцию правоохранительных органов. Получилось, как на старых китайских картинах, где самым главным выразительным элементом иногда была пустота. И эти пустоты – главное, на что нам надо обратить внимание при анализе событий последних суток.
Армии нет, она там где-то, она не охраняет сейчас российские города, границу тоже, как выяснилось, она не охраняет. И не только вчера, об этом нам жители Белгородской области могут многое рассказать.
Правоохранительные органы предпочитают смотреть в другую сторону.
На защиту легитимной власти не вышла ни одна живая душа вообще. Ни госслужащий, ни граждане, избиратели, налогоплательщики, которые какие-то льготы получают. Никто вообще не пошевелился.
Для меня это все не новость. Мы много раз пытались объяснить, как устроена поддержка власти в автократии. Но нам всегда отвечали, нет, посмотрите, какой рейтинг у Путина, он же всенародный любимец. Мы долго пытались объяснить, что это всего лишь молчаливое согласие со статусом-кво, и что как только власти начнет что-то угрожать, никто в ее поддержку не выйдет.
Максимум, что мы увидели вчера – это телеграмм посты губернаторов и каких-то официальных спикеров. Наиболее толковые из них просто промолчали. А те, кто сочли своим долгом высказаться, высказались в духе, что надо сплотиться и молиться. Это были два наиболее распространенных глагола по частоте употребления.
Не важно, почему именно „Вагнер“ не дошел до Москвы. Важно, что всему миру была продемонстрирована выдающаяся хрупкость. Где была Росгвардия – эта могучая и хорошо вооруженная силовая структура? А ОМОН и СОБР, которые, по некоторым оценкам, насчитывают до 400 тысяч человек? Их было не видно. Любое авторитарное государство всегда пытается проецировать вовне образ максимальной силы, стабильности и стройности. А оказывается, это просто хрустальный бокал.