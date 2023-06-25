Политолог Екатерина Шульман: Россия – „хрупкое государство“

Насколько произошедшее неожиданно?

– У многих зрителей и комментаторов вчерашние события вызвали недоумение. Это чувство недоумения наследуется из предыдущей политической эпохи. А в новую эпоху, в которую мы въехали, надо перестать недоумевать по поводу таких вещей.

Мы привыкли к иной степени государственной функциональности, чем та, с которой нам предстоит жизнь в будущем. В странах с устойчивыми политическими режимами такие вещи действительно никогда не происходят. Но существуют такие военно-политические, в которых подобное случается буквально раз в неделю. Мы просто к такому не привыкли. Но боюсь, что, может быть, придется привыкать.

Режимы, оказавшиеся в таком положении, обычно характеризуют термином „хрупкое государство“. Боюсь, что надо привыкать переставать удивляться.

За власть никто не вышел..

– Когда у нас были еще митинги в Российской Федерации, то много было любителей высчитывать, какой процент населения того или иного города вышел на протестную акцию. И дальше из этого любили делать вывод, что людям на самом деле политика не интересна.

В ходе вчерашних событий на улицах было много любопытных. Но они всегда есть. И в 1993 году выходили поглазеть, и в 3023 выйдут. На мой взгляд, тут гораздо важнее обратить внимание на реакцию правоохранительных органов. Получилось, как на старых китайских картинах, где самым главным выразительным элементом иногда была пустота. И эти пустоты – главное, на что нам надо обратить внимание при анализе событий последних суток.

Армии нет, она там где-то, она не охраняет сейчас российские города, границу тоже, как выяснилось, она не охраняет. И не только вчера, об этом нам жители Белгородской области могут многое рассказать.

Правоохранительные органы предпочитают смотреть в другую сторону.

На защиту легитимной власти не вышла ни одна живая душа вообще. Ни госслужащий, ни граждане, избиратели, налогоплательщики, которые какие-то льготы получают. Никто вообще не пошевелился.