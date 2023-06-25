В ДТП погиб мужчина. Несчастье произошло, по всей видимости, в воскресенье утром

Сегодня в 11 часов полиция получила информацию о том, что в селе Тагаколда в кювете стоит автомобиль, в котором находится человек.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в машине мертвого 40-летнего мужчину.

Оперативный дежурный Выруского отделения полиции Лео Рятте сообщил, что все собранные данные говорят о том, что несчастье произошло сегодня утром.

„Выражаю соболезнование близким погибшего. В настоящий момент нам неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Информация о возможном опьянении водителя и другие обстоятельства случившегося будут выяснены в рамках уголовного производства“, - сказал полицейский.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.