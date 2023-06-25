25.06.2023, 13:23
Полиция просит помощи в поисках мужчины. Его жизнь может находиться в опасности
ФОТО: PPA
Полиция ведет поиски пропавшего вчера в Тарту 29-летнего Калмера. Его жизнь может находиться под угрозой.
Вчера вечером в полицию обратились близкие мужчины, которые сообщили, что Калмер пропал, и его жизнь может находится в опасности.
Последний раз мужчину видели в Тарту у одного из праздничных костров. Сейчас его местонахождение неизвестно, на телефонные звонки он не отвечает.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на руках и шее татуировки. Одет в черные шорты и обувь, а также зеленоватую футболку с короткими рукавами.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.