Полиция просит помощи в поисках мужчины. Его жизнь может находиться в опасности

Вчера вечером в полицию обратились близкие мужчины, которые сообщили, что Калмер пропал, и его жизнь может находится в опасности.

Последний раз мужчину видели в Тарту у одного из праздничных костров. Сейчас его местонахождение неизвестно, на телефонные звонки он не отвечает.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на руках и шее татуировки. Одет в черные шорты и обувь, а также зеленоватую футболку с короткими рукавами.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.