ВИДЕО | Косатки напали на лодку, участвующую в соревнованиях по парусному спорту

Инцидент произошел в четверг днем ​​недалеко от Гибралтарского пролива. Экипаж заснял это на камеру.

В видеоролике, опубликованном на YouTube, видно, как косатки, также известные как киты-убийцы, кружат вокруг яхты, а затем ускоряются к ней, врезаются в неё и кусают.

По словам капитана лодки Джелмера ван Бика, он и его товарищи по экипажу JAJO испытывали смесь радости и ужаса, но прежде всего сильный дискомфорт.

„Это был страшный момент. Три косатки подошли прямо к нам и начали бить по рулям. Это очень впечатляюще, когда видишь косаток, красивых животных, но также это и опасный момент для нас как для команды. Мы сняли паруса и замедлили лодку как можно быстрее. К счастью, после нескольких атак они уплыли“, – рассказал капитан JAJO Джелмер ван Бик.

Кроме того, о подобном столкновении рассказала команда Mirpuri/Trifork Racing из Португалии. Только в мае в Гибралтарском проливе и Португалии зафиксировали более 20 случаев атак косаток.

В некоторых случаях лодки испытывали значительные повреждения. В частности, три оказались на грани затопления. Такое поведение распространяется среди разных групп косаток.

„Ученые все еще пытаются понять такое новое поведение косаток“, — сообщили они.

К счастью, на этот раз никто из людей и лодки не пострадали.

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