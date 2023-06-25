ВИДЕО | Экзотическая вечеринка! Эстонский тренер сделал футбольный клуб из Гамбии чемпионом страны

Ближайший конкурент за чемпионство „Реала Банжул“ клуб „Фальконс“ проиграл три матча подряд, и это предоставило клубу Заховайко отличный шанс стать национальным чемпионом перед последним туром. „Реал Банжул“ выходил на матч последнего тура с „ВАА Банжул“, зная, что ничьей будет достаточно, поскольку разница мячей у „Реал Банжул“ была значительно лучше, чем у идущего на втором месте клуба „Фальконс“. „Фальконс“ обыграл „Стива Бико“ на выезде со счетом 4:2. „Реал Банжул“ сыграл вничью 0:0 и стал чемпионом Гамбии.

При Заховайко „Реал Банжул“ прервал девятилетнюю засуху без титулов, поскольку последний чемпионат Гамбии был выигран в 2014 году.

Заховайко возглавил 12-кратного чемпиона Гамбии в октябре прошлого года. До этого он был главным тренером „Пайде“ в 2017-2021 годах.

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