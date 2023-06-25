ФОТО | В Пайде под колесами автомобиля погиб трехлетний ребенок

Оперативный дежурный местного отделения полиции Маргус Пеэт выразил соболезнования родителям и близким погибшего.

„Несчастье произошло поблизости от игровой площадки. По предварительным данным, водитель тронулся с места, но не заметил ребенка. Полученные пострадавшим травмы были настолько серьезными, что он умер на месте происшествия“, - пояснил полицейский.

Представитель полиции также сообщил, что водитель был трезв. Все подробные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела.

В свете всевозможных летних мероприятий и сезона отпусков полиция просит всех водителей быть крайне внимательными и осторожными.

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