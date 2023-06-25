Эксперты ISW: бойцы „Вагнера“, вероятно, достигли бы окраин Москвы, если бы Пригожин приказал им это сделать(3)
Свежая ежедневная сводка американского Института изучения войны (ISW) посвящена мятежу ЧВК „Вагнера“. Изучив фото и видеокадры, военные эксперты рассказывают, как 24 июня развивались события, передает Би-би-си.
Широко распространенные в социальных сетях кадры, размещенные ранним утром 24 июня, показывают, что силы ЧВК „Вагнера“ установили оцепление вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, говорится в сводке. Геолоцированные кадры, размещенные в тот же день около 10:30 по московскому времени, подтверждают, что бойцы „Вагнера“ пересекли административную границу Воронежской области на КПП „Бугаевка“, где российские военнослужащие сложили оружие и сдались им.
На кадрах, размещенных несколькими часами позже, видно, как колонна машин и вооружения „Вагнера“ проезжает через КПП на трассе М4 Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва в районе реки Икорец, примерно в 85 км к югу от города Воронеж. На геолоцированных кадрах видно, как „Вагнер“ с двумя ЗРК „Панцирь-1“ движется через город Бутурлиновка, примерно в 135 км к юго-востоку от Воронежа. Эксперты ISW не исключают, что бойцы „Вагнера“, возможно, сбили до трех вертолетов Ми-8 МТПР, один вертолет Ми-8, один вертолет Ка-52, один вертолет Ми-35, один вертолет Ми-28 и один транспортный самолет Ан-26/Ил-28 — в результате чего погибло не менее 13 пилотов и летчиков.
Геолоцированные кадры, размещенные в начале вчерашнего дня, также показали, что бойцы „Вагнера“ достигли Липецкой области и продолжили движение на север по трассе М4 в направлении Москвы. Почти к 18:00 по московскому времени имеющиеся визуальные свидетельства указывали на то, что „Вагнер“ находится в селе Красное, на севере Липецкой области, примерно в 330 км к югу от Москвы. ISW не обнаружил визуальных подтверждений того, что бойцы „Вагнера“ находились ближе к Москве, чем Красное, несмотря на заявления о том, что они достигли Каширы. Евгений Пригожин вчера объявлял, что развернул колонну ЧВК в 200 км от российской столицы.
При этом военные эксперты отмечают, что бойцы „Вагнера“, вероятно, могли бы достичь окраин Москвы, если бы Пригожин приказал им это сделать.
ISW в своей сводке также анализирует причины, побудившие Пригожина к организации мятежа.
Пригожин, вероятно, решил, что единственный способ сохранить ЧВК „Вагнера“ как независимую от Минобороны силу — организовать поход против российского военного ведомства, однако он переоценил свои силы, полагают военные эксперты.
По их мнению, установленный Минобороны срок 1 июля для подписания контрактов всех добровольческих формирований с российским военным ведомством рассматривался Пригожиным как угроза своему политическому и, возможно, личному выживанию. Он решил, что лучше попытаться сменить руководство Минобороны, чем полностью потерять ЧВК „Вагнера“. Военные аналитики полагают, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения бойцов, однако ISW не может подтвердить эту гипотезу на основе информации из открытых источников.
Также в сводке ISW говорится о возможном ближайшем будущем ЧВК „Вагнера“.
По их мнению, договоренность при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, скорее всего, приведет к ликвидации ЧВК как независимого игрока под руководством Пригожина в ее нынешней форме, хотя отдельные элементы организации могут сохраниться.
Аналитики полагают также, что соглашение при посредничестве Лукашенко лишает Пригожина контроля над группой „Вагнер“ в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже. Сделка, если она будет выполнена в том виде, в котором ее изложил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчинит часть группы „Вагнер“ российскому Минобороны, как давно хотел министр обороны Сергей Шойгу. Однако неясно, как Кремль будет определять бойцов „Вагнера“, которые не участвовали в мятеже, а также не уточняется судьба наемников „Вагнера“, которые в нем участвовали, кроме как получение помилования, отмечается в сводке.
Эксперты обращают внимание, что неясно, будут ли силы „Вагнера“ охотно сотрудничать при их интеграции в российское Минобороны и будут ли российские вооруженные силы охотно служить вместе с бойцами „Вагнера“ в будущем.
В ISW отмечают, что позиция Путина в отношении Шойгу и Герасимова также остается неясной, а Песков уточнял, что любые военные перестановки являются исключительно прерогативой Путина и „практически“ не обсуждались в ходе вчерашних переговоров.