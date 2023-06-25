СВОДКА ЗА СУТКИ | На шоссе Таллинн — Нарва женщину на BMW вынесло с трассы, пострадал младенец. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 24 июня, в 00.01 в селе Пуусепа (волость Козе, Харьюмаа) упал нетрезвый велосипедист. Пострадавшего доставили в больницу.

В 11.26 в Таллинне у дома номер 181 по Мустамяэ теэ 26-летний мужчина на Peugeot 208 сбил пешехода, 78-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.

В 21.30 на 110-м километре шоссе Таллинн — Нарва (волость Раквере, Ляэне-Вирумаа) 31-летняя женщина потеряла контроль над своим автомобилем BMW X5 и вылетела с трассы. Находившиеся в салоне 29-летняя женщина и 10-месячная девочка доставлены в больницу.

В 22.00 в поселке Пеэтри (Харьюмаа) у торгового центра Peetri Selver нетрезвая 50-летняя женщина на электросамокате наехала на бордюр и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 74 водителя, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Информация об угнанных и найденных автомобилях за минувшие сутки в полицию на поступала.



