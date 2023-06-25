25.06.2023, 08:37
Полиция ищет пропавшую Екатерину. Женщина может оказаться в опасной ситуации
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в субботу в Силламяэ (Ида-Вирумаа) 36-летней Екатерины. По состоянию здоровья она может оказаться в опасной ситуации.
Как сообщили полиции, Екатерина покинула свой дом в Силламяэ и не вернулась. На телефонные звонки женщина не отвечает. Поисковые мероприятия полиции пока результата не дали.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения. Волосы темные, носит очки.
Полиция просит всех, кто видел женщину, позвонить по номеру 112.