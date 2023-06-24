Европейские игры: эстонский легкоатлет Расмус Мяги стал серебряным призером

Свой забег в рамках командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике во втором дивизионе Расмус Мяги провёл ещё три дня назад, и тогда выиграл его с результатом 48,63 секунды, пишет rus.err.ee.

А в субботу в этом виде программы соревновались участники элитного первого дивизиона. И после этих забегов в сводной таблице результатов всех трёх дивизионов время Мяги оказалось вторым. Победил итальянец Алессандро Сибилио - 48,14.

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