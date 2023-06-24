Пригожин: мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении

ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.