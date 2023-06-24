Пригожин: мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении(6)
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что наемники „разворачивают свои колонны“ и „уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану“.
Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников, пишет Медуза.
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
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