МИД России: предостерегаем страны Запада от использования ситуации для достижения своих русофобских целей

Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа.

В ведомстве также заявили, что мятеж вызвал „резкое неприятие“ в российском обществе, которое всецело поддерживает президента, а также обвинили „заговорщиков“ (Ни Евгений Пригожин, ни ЧВК Вагнера в заявлении не упоминаются) в попытках дестабилизировать ситуацию в России. „Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам РФ“, — говорится в пресс-релизе.

В заключении МИД подчеркнул, что „все цели и задачи „СВО“ будут выполнены“, а Россия „продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, укрепление авторитета на международной арене и формирование справедливого многополярного миропорядка“.

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