Женская сборная Эстонии по волейболу вышла в финал Серебряной лиги

Первая партия была равной и Эстония сохраняла инициативу, например, в середине партии Эстония несколько раз лидировала с разницей в три очка. Затем инициатива перешла к Португалии, и во время напряженных финальных мячей у них было больше шансов выйти вперед в матче.

Португалия вышла вперед в счете 24:23, на что Эстония ответила двумя очками подряд 24:25. Португалия ответила тем же и снова повела в счете 27:26. Эстония сделала рывок в три очка и выиграла первую партию.

Португалия лучше начала вторую партию, но Эстония взяла игру под свой контроль в середине второй партии. По итогам игры отрыв, который колебался от двух до четырех очков сохранялся и Эстония выиграла вторую партию со счетом 25:22.

Эстония проиграла третью партию со счетом 18:25.

В четвертой партии Эстония снова начала быстро проигрывать в счете. Затем удалось счет сравнять 8:8, но потом Португалия совершила рывок и повела в счете (14:22).

Эстония совершила свой мощный рывок, сократив отставание в счете до одного очка (22:23). Концовка осталась за эстонскими волейболистками, которые одержали победу в партии со счетом 26:24.

Первая победа над Португалией за долгое время

В последний раз они играли с Португалией в одной лиге прошлым летом и тогда Эстония проиграла 1:3 дома и 2:3 на выезде. С точно таким же счетом они проиграли Португалии в Серебряной лиге и в 2021 г. До сегодняшнего дня Эстония в последний раз испытывала радость от победы над Португалией в 2019 г., когда были зафиксированы две победы со счетом 3:2.

Австрия и Черногория встретятся во втором полуфинале, который начнется в 21:20. Победитель турнира заработает 50 000 евро призовых и попадает в Золотую лигу на следующий сезон. Воскресный матч за бронзу начнется в 18:35, а финал — в 21:20.