Тихановская обратилась к дипломатам, чиновникам и силовикам Беларуси в связи с событиями в России

В России происходит хаос, который все больше становится похож на гражданскую войну. ЧВК под контролем Евгения Пригожина бросила вызов официальной власти России из-за недовольства тем, что Россия проигрывает войну против Украины. В ФСБ уже завели уголовное дело на Пригожина, а в новостях мы видим, что „вагнеровцы“ заняли Ростов и Воронеж.

Российская диктатура развязала войну против Украины, а теперь принесла ее в свой собственный дом. Этот опыт должен запомнить каждый, кто хочет начать или поддержать агрессивную войну: война поглощает все вокруг себя.

Лукашенко и Путин пытаются втянуть в войну и нашу Беларусь. Они прикрываются Союзным государством. Они говорят: Россия — ваш союзник. Но этот союзник несет хаос, войну, кризис. Путин может попытаться вовлечь белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом тоже.

Я хочу призвать белорусских дипломатов, чиновников и силовиков помнить, что у нас — белорусов — свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин — не друзья Беларуси, и вы не должны выбирать их сторону.

Белорусы должны защищать свою страну. Как эта ситуация повлияет на Беларусь — зависит только от нас с вами.

Главная задача всех белорусов сейчас — сохранить безопасность и суверенитет в Беларуси. Спасти нашу страну от того, во что превратилась Россия. Мы должны быть готовы к любому сценарию.

Я также обращаюсь к белорусской армии — мы не можем рассчитывать на судьбу, и надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое.

Сейчас лучший шанс выгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет пропущен, Россия сделает с нами так же, как с Украиной.

Россия не смогла вовлечь белорусов в военные действия в Украине.

Мы не должны позволить, чтобы Беларусь была вовлечена в военные действия в России, и самое главное — мы не должны допустить военных действий России у нас дома, в Беларуси. Беларусь должна закрыть границу с Россией, и начать вывод российских войск с белорусской территории.