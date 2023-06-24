Иванова ночь прошла для спасателей спокойно

„Спасатели выявили несколько костров и грилей, которые были разожжены в лесу или на территории RMK, несмотря на запрет разведения огня, но после соответствующих разъяснений они были потушены“, - сказал ERR ответственный дежурный Спасательного департамента Эркки Пыльд.

Крупных лесных пожаров не было. В двух случаях от костров загорелась прилегающая территория, но пожары были быстро локализованы и серьезного ущерба не нанесли.

„В течение всего Иванова дня было много бдительных и активных людей, благодаря которым удалось предотвратить инциденты, несшие опасность для имущества и человеческих жизней“, - сказал Пылд.

С 14 июня во всех уездах Эстонии действует пожароопасный период и по распоряжению Спасательного департамента использование огня в любом виде, курение и использование оборудования для гриля на природе строго запрещено. Можно, но очень осторожно разводить костер в своем дворе.

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