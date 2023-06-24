Раймонд Кальюлайд: для Кремля ситуация сейчас намного опаснее, чем в августе 1991 года

„Советский Союз распался без большого кровопролития в том числе и благодаря тому, что этому предшествовали горбачевские реформы и ослабление центральной власти. Cпецслужбы выжидали, а сам Горбачев не был готов к масштабному применению силы, чтобы удержать власть“, – напомнил Кальюлайд.

По его оценке, нынешняя ситуация намного опаснее, поскольку Путин не заботится о человеческих жизнях. „Путин со своей извращенной идеологией и во имя сохранения власти готов пожертвовать любым количеством людей. Центральная власть в последнее время только расширяла свой охват, а спецслужбам позволили действовать в духе сталинского времени. Если в подобной ситуации начнется гражданская война, количество жертв может быть колоссальным“, – сказал Кальюлайд.

Он также отметил, что в России на сегодняшний день, по сути, отсутствует выступающая за мир демократическая оппозиция. „В 1991 году главным соперником Горбачева был демократ Ельцин. Противостояние же Путина и Пригожина является борьбой двух абсолютно аморальных людей. Ни один из них не останавливается перед жертвами“, – подчеркнул Кальюлайд.

Он также считает, что до сих пор реакция Путина на попытку мятежа была слабой – его публичное обращение было адресовано не столько народу, сколько спецслужбам и подчиняющимся центральной власти подразделениям, на защиту которых надеется Путин. По мнению Кальюлайда, президент России выступил бессильно и вяло, и вряд ли сумел внушить кому-либо уверенность в своих силах.

„Позиция Пригожина, по оценке большинства аналитиков, сейчас не является достаточно сильной, но я бы не стал недооценивать его потенциал поднять огромное количество молодых ультранационалистов, сильно разочаровавшихся в центральной власти“, – считает Кальюлайд.