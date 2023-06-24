24.06.2023, 15:03
Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
ФОТО: | EPA
В связи с последними событиями в России Латвия не будет выдавать никаких виз, ни гуманитарных, ни каких-либо еще, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.
Ограничения на пересечение границы, введенные для граждан РФ 19 сентября 2022 года, меняться не будут.
Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью, в случае необходимости будут приниматься общие решения, заявил Ринкевич.
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