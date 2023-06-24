Валерий Карпин прокомментировал действия Пригожина

„Сборы „Ростова“ проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе“, — сказал уроженец Нарвы Валерий Карпин „Спорт-Экспрессу“ сегодня в полдень.

Сейчас ростовский клуб готовится к новому сезону чемпионата России, который начнется в конце июля. В сезоне-2022/23 подопечные Карпина заняли четвертое место.

Футбольный клуб „Ростов“ в своём официальном телеграм-канале обратился к представителям ЧВК „Вагнер“.

„Ребята Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента!“ — гласит заявление „Ростова“.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны России в ракетном ударе по его же боевикам и пообещал начать „марш справедливости“, чтобы исправить положение „в Минобороны, а затем и во всем обществе“.

Власти России объявили антитеррористическую операцию в столице, Москве и Воронежской области.

Вы можете следить за событиями в России через блог Delfi.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.