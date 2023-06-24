В результате пожара в квартире в Таллинне погибла пожилая женщина

По предварительным данным, горел диван, который к моменту проникновения спасателей в квартиру уже был потушен. Дальнейшее расследование установит точные обстоятельства происшествия и причину возгорания. В квартире не было датчиков угарного газа и дыма.

Спасательная служба напоминает, что для быстрого обнаружения возгорания необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Необходимо учитывать, что пожар может очень быстро стать опасным для жизни. Убедитесь прямо сегодня, что ваш детектор дыма в рабочем состоянии! Для проверки состояния дымового извещателя нажмите кнопку проверки, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарейку датчика и сразу же установите датчик обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 26 человек.

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