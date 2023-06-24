24.06.2023, 13:47
Кая Каллас: охрана границ усилена(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что прямой угрозы нашей стране нет.
„Эстония внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками. Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена. Я также призываю наших людей не выезжать ни в какую часть России“.
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