Новые рекорды: шестимесячный Euribor превысил 3,9%

Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,892%, в среду немного опустилась, а в четверг выросла до 3,907%, пишет rus.err.ee.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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