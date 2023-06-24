Экономика
24.06.2023, 12:49

Новые рекорды: шестимесячный Euribor превысил 3,9%

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ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, на этой неделе превысила отметку в 3,9%, что является самым высоким уровнем с ноября 2008 года.

Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,892%, в среду немного опустилась, а в четверг выросла до 3,907%, пишет rus.err.ee.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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