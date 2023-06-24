Подполковник Куннас: у Пригожина нет обратного пути

„Происходящее в России можно назвать вооруженным мятежом. Но мне трудно сказать, в какую сторону этот конфликт будет развиваться. Все будет зависеть от ФСБ и Национальной гвардии. А российская армия сейчас находится в основном на фронтах, она на события воздействовать не может“, - сказал Куннас, слова которого в субботу приводит Rus.err.ee.

„Путин в своем заявлении не назвал Пригожина по имени, но назвал происходящее предательством. А сам Пригожин, напомню, объявил правду о войне - сказав, что никакой угрозы ни от Украины, ни от НАТО не было. Он сказал, что вся война ведется безграмотно, российские потери скрываются. По моим подсчетам, потери РФ составили от 100 тысяч до 120 тысяч человек. Примерно такие же цифры озвучил и Пригожин. После таких заявлений о сути войны обратного пути у него нет“, - добавил Лео Куннас.

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