Самый кассовый в MMA. Цукерберг согласился на бой с Илоном Маском

Владелец Twitter, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск и глава Meta Марк Цукерберг могут провести поединок по правилам ММА. Маск заявил, что готов к „бою в клетке“. В ответ Цукерберг написал: „Присылай место“. Именно так Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору перед их поединком в 2018 году. Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова Цукерберга фразой „мировая звезда“. Глава Twitter ответил Цукербергу, назвав местом боя „октагон Лас-Вегаса“: именно там происходят поединки UFC. Американский видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявил о том, что может продвигать предстоящий поединок. „Илон, я с радостью буду продвигать твой бой против Цука, мы можем сделать это в PFL (Professional Fighters League — американский промоушен. — РБК) на ESPN+ в качестве благотворительности“, — написал Пол в Twitter. „Если это на самом деле так, то я сделаю это“, — ответил Маск. Поводом для перепалки между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложения Threads. Кокс заявил, что разработка началась в январе, сроки ее завершения топ-менеджер не назвал.

Илон Маск купил и возглавил Twitter осенью прошлого года. После этого он провел серьезные изменения в компании: провел сокращения персонала, пересмотрел политику блокировки аккаунтов, запустил платную верификацию страниц.



Его политика во главе Twitter подвергалась широкой критике и сопровождалась оттоком рекламодателей. Цукерберг критиковал соцсеть за маркировку постов, в том числе высказываний экс-президента США Дональда Трампа, которые были помечены как недостоверные.



Занимались ли Маск и Цукерберг единоборствами?



39-летний Цукерберг всегда увлекался спортом. Ранее он занимался пробежками, фехтованием и серфингом, однако в последние годы он активно увлекся джиу-джитсу. Это боевое искусство бизнесмен называет „лучшим спортом“. На данный момент у него белый пояс.



Среди спарринг-партнеров Цукерберга есть экс-боец Bellator и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Кхай Ву. Также он дружит с бойцом крупнейшего азиатского промоушена ONE Майки Мусумечи. „Когда я вернулся в США, то три дня был в доме Цукерберга и провел с ним несколько тренировок. Это безумие, когда джиу-джитсу приводит тебя в жизнь и дает людей рядом. Это определенно потрясающий опыт“, — заявлял Мусумечи.



Накануне Цукерберг опубликовал видео в Instagram, на котором тренируется с Мусумечи, подписав: „Учимся у легенды джиу-джитсу и начинаем готовиться к нашим дебютам в ММА“. В комментариях под постом тренировку оценили бойцы UFC Гилберт Бернс и Мераб Двалишвили.



Маск, в отличие от Цукерберга, долгое время не любил тренировки, питался фастфудом и не отказывался от сладкого и алкоголя. „Еда прекрасна. Если честно, я предпочел бы есть вкусную еду и прожить более короткую жизнь“, — заявлял бизнесмен.



Однако со временем он изменил свою позицию и теперь больше смотрит в сторону здорового образа жизни. Он стал больше заниматься спортом и уделять время здоровому сну. В подкасте у Джо Рогана он рассказывал, что в последние несколько лет он увлекся единоборствами: каратэ, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.



Экс-боец UFC Дэвид Мишо не исключил, что бой побьет все возможные рекорды по продаже платных трансляций. „Самый продаваемый PPV (Pay-per-viev, продажа платных трансляций. — РБК.) всех времен“, — написал Мишо в Twitter под ответом Цукерберга.



В то же время обладатель черного пояса по джиу-джитсу Уильям Тэкетт выступил против предстоящего боя. „Мы не можем позволить этим придуркам использовать джиу-джитсу и MMA, чтобы обмануть идиотов, заставив их думать, что они крутые“, — заявил Тэкетт в Twitter.



Цукерберг в начале мая 2023 года дебютировал на турнире по бразильскому джиу-джитсу. 39-летний медиамагнат выиграл золотую и серебряную медали.

