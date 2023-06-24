Михкельсон: мы наблюдаем самую серьезную ситуацию внутри РФ с 90-х годов
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) прокомментировал rus.err.ee последние события в России, где набирает обороты конфликт между лидером ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным и властями страны.
„В первую очередь можно сказать, что сейчас мы наблюдаем самую серьезную ситуацию внутри России с начала 1990-х годов.
Та колонна, которая выдвинулась на Москву, говорит о том, что Пригожин готовился уже давно. За несколько часов после так называемой атаки против вагнеровцев спонтанно так отреагировать невозможно. Это спланированная и заготовленная операция. Ее первая цель - отстранить от руководства министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Но я думаю, что эта ситуация может вести и к государственному перевороту в России.
Возможно, на каких-то участках фронта, где действовали „вагнеровцы“, для Украины ситуация чуть-чуть станет легче. Но пока нет смысла говорить о том, что со стороны России фронт будет разваливаться“, - считает Михкельсон.
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