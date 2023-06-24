Михкельсон: мы наблюдаем самую серьезную ситуацию внутри РФ с 90-х годов

Та колонна, которая выдвинулась на Москву, говорит о том, что Пригожин готовился уже давно. За несколько часов после так называемой атаки против вагнеровцев спонтанно так отреагировать невозможно. Это спланированная и заготовленная операция. Ее первая цель - отстранить от руководства министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Но я думаю, что эта ситуация может вести и к государственному перевороту в России.