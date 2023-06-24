В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим „контртеррористической операции“. Что это значит?

Любое из этих ограничений можно установить как на всей территории Москвы, а также Московской и Воронежской области, так и в отдельных частях регионов. Решение о прекращении режима КТО должен будет принять тот же силовик, который решил его ввести. Для этого власти, согласно закону, должны устранить угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Движение людей и автомобилей могут ограничить в зоне КТО на любой территории.

При необходимости отдельных людей могут переселить в „безопасные районы“. Власти обязаны будут предоставить тем, кого эвакуируют, временное жилье.

На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.

Власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. При этом расходы, связанные с использованием чужой собственности, впоследствии должны будут возместить.

При необходимости силовики могут по своему усмотрению „удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов“, а также отбуксовывать машины.

У граждан можно будет проверять документы. Если документов при себе нет — человека смогут доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено будет обыскивать.

Согласно федеральному закону „О противодействии терроризму“ решение о введении режима КТО принимает глава ФСБ Александр Бортников или другой сотрудник спецслужбы по его поручению. Кто принял решение в нынешней ситуации — пока неизвестно, но, вероятнее всего, тот же силовик будет руководить операцией и нести ответственность за ее ход с помощью оперативного штаба.

Часто ли в России вводят такой режим?

Режим КТО периодически вводят в разных регионах России. Последний раз, 22 мая 2022 года, его объявили в Белгородской области после того, как границу перешли бойцы легиона „Свобода России“ и „Русского добровольческого корпуса“ — вооруженных формирований, сражающихся на стороне Украины. На следующий день „контртеррористическая операция“ была отменена. В начале июня российская территория была атакована вновь, но в этом случае режим КТО не вводился.

В Чечне режим КТО был установлен Борисом Ельциным в сентябре 1999 года, а отменен Дмитрием Медведевым (тогда он был президентом страны) почти через десять лет — 16 апреля 2009 года.

Также режим КТО регулярно применяют в отдельных районах Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Уже после начала войны, 8 февраля 2023 года, режим КТО ввели в хуторе Петровский Ставропольского края. Тогда ФСБ объявила, что на территории населенного пункта скрываются „вооруженные бандиты, планирующие теракт на одной из железнодорожных станций“. По версии спецслужбы, все они были найдены и убиты. Режим КТО отменили уже на следующий день.

Но это не всегда происходит только на Кавказе. Так, в 2020 году КТО проводили в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе. Тогда ФСБ сообщила, что на месте проведения спецоперации силовики убили троих преступников, планировавших теракт. Режим КТО в городе тогда отменили меньше, чем через сутки после происшествия.

А какой режим действует на оккупированных территориях Украины? Тоже „контртеррористический“?

Нет. 19 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Военное положение также дает российским властям ряд возможностей — в том числе изымать у людей имущество и привлекать их к обязательным работам „для нужд обороны“, запретить выезд из региона, ограничить свободу перемещения в любой форме и задерживать любых граждан на срок до 30 суток.

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