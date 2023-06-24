24.06.2023, 10:19
ВИДЕО | Путин назвал мятеж Пригожина „предательством“ и „изменой“(9)
ФОТО: | AFP/Scanpix
Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Евгения Пригожина „предательством“ и „изменой“, а также „ударом по России“.
Путин пообещал, что все, кто встал на путь мятежа, „понесут неминуемое наказание“, пишет Медуза.
„Будут… приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной — практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления“, — заявил Путин.
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