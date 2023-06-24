ВИДЕО | Путин назвал мятеж Пригожина „предательством“ и „изменой“

Путин пообещал, что все, кто встал на путь мятежа, „понесут неминуемое наказание“, пишет Медуза.

„Будут… приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной — практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления“, — заявил Путин.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.