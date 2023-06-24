За рубежом
24.06.2023, 10:19

ВИДЕО | Путин назвал мятеж Пригожина „предательством“ и „изменой“

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ФОТО: GAVRIIL GRIGOROVSERGEI ILNITSKY | AFP/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Евгения Пригожина „предательством“ и „изменой“, а также „ударом по России“.

Путин пообещал, что все, кто встал на путь мятежа, „понесут неминуемое наказание“, пишет Медуза.

„Будут… приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной — практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления“, — заявил Путин.

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