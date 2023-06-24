24.06.2023, 09:02
Полиция поймала 29 нетрезвых водителей(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
За минувшие сутки на дорогах в разных регионах Эстонии полиция задержала 29 нетрезвых водителей. По предварительным данным Департамента полиции и пограничной охраны, опубликованным в субботу утром, ДТП с участием пьяных водителей не произошло.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев, пишет Rus.err.ee.
„Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке“, - подчеркивают власти.
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