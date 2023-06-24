В России попытка военного переворота? Что происходит в ночь на 24 июня: самые свежие новости
В телеграм-канале „Пресс-служба Пригожина“ появилось голосовое сообщение Евгения Пригожина, в котором он обвиняет российское военное ведомство в ракетных ударах по „тыловым лагерям“ (во множественном числе) ЧВК „Вагнер“, приведших к тому, что „погибло огромное количество наших бойцов“.
Близкие к Кремлю источники „Медузы“ на заявления Пригожина отреагировали в основном нецензурно, сообщает Meduza.
„Понятно, что с АП [администрацией президента РФ] он ничего такого не согласовывал. Президент сейчас доверяет руководству министерства обороны, контрнаступление [Украины] оказалось не такой грозной штукой. Во всяком случае, наружу транслируется так. Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой либо лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю“, — говорит один из собеседников, близких к администрации президента.
Другой источник полагает, что Пригожин „может блефовать“, а его воинственные рассуждения не приведут ни к каким реальным действиям: „У него сорвало крышу. Он делает [такие] заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться“.
При этом собеседник оговаривается, что Пригожин „непредсказуем и малоуправляем“ и просчитать его дальнейшие шаги фактически невозможно: „Если он не блефует, разбираться будут силовики“.
Источник „Медузы“ в одном из провластных СМИ отметил, что пока его издание получило от АП „рекомендацию“ распространять только официальную позицию министерства обороны. Эту информацию подтвердил собеседник в одном из государственных СМИ.
На улицах Ростова-на-Дону военная техника.
Военную технику также заметили у здания Госдумы в Москве.
На данный момент нет никаких свидетельств того, что Пригожин действительно куда-то ведет своих наемников, тем не менее генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
С призывом остановиться выступил также бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин:
„Я призываю остановиться! Противник только и ждет пока у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. пока не поздно и нужно и необходимо это сделать - это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ“.
В ФСБ призвала бойцов ЧВК „Вагнер“ не выполнять преступные приказы и принять меры по задержанию Пригожина.
„Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию“, - цитирует обращение ФСБ издание РБК.
Обращение еще одного генерала к ЧВК „Вагнер“ - Владимира Алексеева.
23 июня с 18:00 - 19:00 Евгений Пригожин находился в Петербурге, сообщает петербургское издание „Фонтанка“, ссылаясь на свои источники.
В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
„Первый канал“ анонсировал экстренный выпуск новостей.
Алексей Венедиктов* предположил, что Пригожин мог заранее узнать о готовящемся отстранении или задержании По мнению журналиста, именно это спровоцировало резкую реакцию: „Предположу. Пригожин заранее узнает о своем отстранении/задержании или о возможном расформировании/переподчинении Вагнера. Возможно, этот слух был специально до него доведен с целью вызвать резкую реакцию (что и получилось). Не сумев дозвониться до Путина, решил сыграть на опережение прежде всего через свою фабрику троллей путем заявлений. Ну а его противникам только это и надо было — доложили наверх. Смотрим дальше“.
Колонны вагнеровцев длиной в десятки километров едут через КПП Новошахтинск и Волошино (Ростовская область), военная полиция и пограничники не препятствуют движению, утверждает „РИА ФАН“ — пригожинское „СМИ“.
В апреле, задолго до происходящих событий, британский политолог и специалист по России Марк Галеотти в своем подкасте о российских ЧВК (не только о „Вагнере“) подробно разбирал вопрос о том, может ли Пригожин устроить какой-то переворот (спекуляций о такой возможности уже тогда было достаточно). Ответ на этот вопрос он давал отрицательный: во-первых, в Москве и вокруг нее расквартированы многочисленные и хорошо вооруженные формирования, причем, что важно, подчиненные разным ведомствам: Таманская и Кантемировская дивизия Минобороны, дивизия имени Дзержинского Росгвардии, многочисленные силы ФСО, ФСБ и МВД. Это специально делалось, чтобы максимально исключить попытки переворота, причем еще до Путина.
Тем временем российские провайдеры начали блокировку Гугл-новостей, пишут „Важные истории“.