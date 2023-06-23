ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина о его „марше справедливости“ в России

В заявлении НАК, которое цитирует РИА Новости, говорится, что „утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований“.

„Требуем немедленно прекратить противоправные действия“, - заявил НАК.

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России - назвав его „маршем справедливости“. Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников „информационной провокацией“.

Статья 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.