„Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться“: Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК „Вагнер“

„Следующий шаг за нами“, - сказал хозяин частной военной компании. „Я прошу никого не оказывать сопротивление, - говорится в аудиозаявлении, распространенном пресс-службой Пригожина в Telegram. - Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу“.

Чуть позже появилось еще одно аудиозаявление хозяина ЧВК „Вагнер“, в котором утверждается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу „только что трусливо, как баба, убежал из Ростова“. „Эта тварь будет остановлена“, - сказал Пригожин.

„Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел“, - заявил далее хозяин ЧВК „Вагнер“, который призвал всех желающих „присоединяться“, поскольку „надо заканчивать с этим безобразием“. Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям ЧВК „Вагнер“ не соответствует действительности. „Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы „нанесении МО РФ удара по „тыловым лагерям ЧВК „Вагнер“ не соответствуют действительности и являются информационной провокацией“,- говорится в сообщении военного ведомства, распространенном вечером в пятницу.

„Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции“, - отметили в Минобороны РФ.