ФОТО | Яанов день в Нарве: шашлыки, венки и костер на воде
Нарва организовала празднование Яанова дня как семейное событие. Смотрите, как весело прошел праздник.
„Как все мы задумали, так и прошло“, – говорит Екатерина Гвоздева, главный специалист департамента культуры и спорта. Екатерина рассказала, что неожиданно много нарвитян приняли участие в конкурсе венков, они даже не смогли определить, кто же сделал лучший, такие красивые получились у всех венки. По желанию участников организаторы сделали так, что победила дружба, и всем, кто их плел, вручили сладкие призы.
Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что очень повезло с погодой. Ей приятно видеть радостных людей, множество детей. „День Победы Освободительной войны завершается Яановой ночью, традиционно зажигается костер, – говорит Катри. – Нарвский – самый красивый в Эстонии, и в этом году он еще лучше, чем в прошлом. Надеюсь, он принесет счастье и любовь всем“.
Нине, а именно так представилась женщина, сидящая на лавочке в шикарном венке из березовых веток, 91 год. На празднике ей особенно понравился концерт и мастер-класс по плетению венков. „Я хожу на все мероприятия, потому что не знаю, сколько мне бог отмерил, надо все успеть“, – улыбается Нина.
Николай, который проводит мастер-класс по плетению из лозы, говорит, что не считал участников. Но с тех пор как разложили материалы, а это случилось еще до начала мероприятия, люди подходят и подходят. Сначала делали венки, потом начали плести из лозы корзинки и фруктовницы.
„Раньше каждый мужчина умел сплести лапти, корзинку, да и женщины умели. Сегодня мало, кто может это делать, – рассказывает Николай, – поэтому вроде бы простецкое дело, а вызывает такой большой интерес у людей“. Он приехал из Кохтла-Ярве, в Нарве уже пятый раз его клуб проводит мероприятие, обычно организуют мастер-классы из природных материалов. Клуб „Loki Rebased“, который представляет Николай, занимается реконструкцией истории.
Организаторы мероприятия заверили, что не одна уточка не пострадала, хотя несколько человек сильно переживали за птиц, живущих в пруду, на котором организовали праздничный костер. Из-за большого скопления людей утиные семьи пытались найти безопасное место, скрыться от толпы, мама-утка отгоняла детенышей от берега.
Специалист Нарвского центра обращения отходов Кирилл Аверин рассказал, что его организация уже 10 лет зажигает костер в Нарве на Яанов день. „Раньше праздник проходил в Нарвском замке, уже второй год здесь, на Ореховой горке, – комментирует Кирилл. – Место, считаю, выбрано удачное. Костер на воде – это пожаробезопасно. Долго думали, какую конструкцию сделать. Сделали даже безопаснее, чем в прошлом году, будет хорошо гореть“.
Многие гости праздника отметили вкусную еду приглашенных на мероприятие кафе. Артем из Simple Food Truck поделился секретом, что как обычно наибольшим спросом пользовался у них шашлык. Только в его кафе гости праздника съели 32 килограмма шашлыка, больше 100 штук кукурузы.
Софья, молодая женщина, на праздник пришла с мужем и двумя детьми. Они пришли к началу события, чтобы во всем поучаствовать. Ее старшему ребенку особенно понравилось мероприятие по ориентированию и запомнились большие мыльные пузыри во время детского шоу. „Праздник классно организован, бесплатные батуты, тюбинг, много конкурсов для детей, мы с удовольствием провели время“, – говорит Софья.
С ней согласна Елена, она на празднике вместе со своим спутником: „Хорошо, что в городе устраивается такое мероприятие, и место классное, особенно запомнились вкусные шашлыки и прекрасные ансамбли, которые выступали, настроение замечательное благодаря такому событию“.