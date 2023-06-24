ФОТО | Яанов день в Нарве: шашлыки, венки и костер на воде

„Как все мы задумали, так и прошло“, – говорит Екатерина Гвоздева, главный специалист департамента культуры и спорта. Екатерина рассказала, что неожиданно много нарвитян приняли участие в конкурсе венков, они даже не смогли определить, кто же сделал лучший, такие красивые получились у всех венки. По желанию участников организаторы сделали так, что победила дружба, и всем, кто их плел, вручили сладкие призы.

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что очень повезло с погодой. Ей приятно видеть радостных людей, множество детей. „День Победы Освободительной войны завершается Яановой ночью, традиционно зажигается костер, – говорит Катри. – Нарвский – самый красивый в Эстонии, и в этом году он еще лучше, чем в прошлом. Надеюсь, он принесет счастье и любовь всем“.

Нине, а именно так представилась женщина, сидящая на лавочке в шикарном венке из березовых веток, 91 год. На празднике ей особенно понравился концерт и мастер-класс по плетению венков. „Я хожу на все мероприятия, потому что не знаю, сколько мне бог отмерил, надо все успеть“, – улыбается Нина.

Николай, который проводит мастер-класс по плетению из лозы, говорит, что не считал участников. Но с тех пор как разложили материалы, а это случилось еще до начала мероприятия, люди подходят и подходят. Сначала делали венки, потом начали плести из лозы корзинки и фруктовницы.

„Раньше каждый мужчина умел сплести лапти, корзинку, да и женщины умели. Сегодня мало, кто может это делать, – рассказывает Николай, – поэтому вроде бы простецкое дело, а вызывает такой большой интерес у людей“. Он приехал из Кохтла-Ярве, в Нарве уже пятый раз его клуб проводит мероприятие, обычно организуют мастер-классы из природных материалов. Клуб „Loki Rebased“, который представляет Николай, занимается реконструкцией истории.